போத்தனூர் அருகே நடைபயிற்சி சென்ற முதியவர் அடித்து கொலை

மாவட்ட செய்திகள்

போத்தனூர் அருகே நடைபயிற்சி சென்ற முதியவர் அடித்து கொலை + "||" + Elderly man beaten to death while walking near Bothanur

போத்தனூர் அருகே நடைபயிற்சி சென்ற முதியவர் அடித்து கொலை