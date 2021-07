மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே ரூ.2 லட்சம் விதை நெல், வேளாண் கருவிகள் தீயில் எரிந்து நாசம் + "||" + Rs 2 lakh seed paddy and agricultural implements destroyed by fire near Thiruthuraipoondi

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே ரூ.2 லட்சம் விதை நெல், வேளாண் கருவிகள் தீயில் எரிந்து நாசம்