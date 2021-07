மாவட்ட செய்திகள்

நலவாரியத்தில் பதிவு செய்த தொழிலாளர்களுக்குதனியார் மருத்துவமனை மூலம் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் முகாம்அமைச்சர்கள் இ.பெரியசாமி, அர.சக்கரபாணி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் + "||" + For workers registered with the Welfare Board Corona vaccination camp by private hospital Ministers Periyasamy and Chakrabarty initiated

