மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை தரையில் படுக்க வைத்து சிகிச்சை அளிக்கும் அவலம் + "||" + It is a pity that Tanjore Medical College Hospital treats patients lying on the floor

தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை தரையில் படுக்க வைத்து சிகிச்சை அளிக்கும் அவலம்