மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை மத்திய அரசு தடுக்கக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers protest in Meghadau demanding a ban on the construction of a dam by the central government

மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை மத்திய அரசு தடுக்கக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்