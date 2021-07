மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் பள்ளிகளைப்போன்று அரசு பள்ளிகளை 2 ஆண்டுகளில் மேம்படுத்த நடவடிக்கை + "||" + Action to improve government schools in 2 years like private schools

