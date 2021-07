மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் 44-வது வார்டு பகுதியில் ஆய்வுபொதுமக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும்மாநகராட்சி ஆணையாளர் உறுதி + "||" + Confirmed by the Commissioner of the Corporation

சேலத்தில் 44-வது வார்டு பகுதியில் ஆய்வுபொதுமக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும்மாநகராட்சி ஆணையாளர் உறுதி