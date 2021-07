மாவட்ட செய்திகள்

சொத்து தகராறில்அண்ணியை அரிவாளால் வெட்டியவருக்கு 7 ஆண்டு சிறை;திருச்சி மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Trichy women's court has sentenced a man to seven years in prison for cutting his brother-in-law with a scythe in a property dispute.

சொத்து தகராறில்அண்ணியை அரிவாளால் வெட்டியவருக்கு 7 ஆண்டு சிறை;திருச்சி மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு