மாவட்ட செய்திகள்

வையம்பட்டி அருகேகல்லூரி மாணவரின் செல்போனை திருடிய அண்ணன், தம்பி உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Police have arrested three people, including a brother, for stealing a college student's cell phone near Vaiyampatti.

வையம்பட்டி அருகேகல்லூரி மாணவரின் செல்போனை திருடிய அண்ணன், தம்பி உள்பட 3 பேர் கைது