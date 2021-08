மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 துணைத்தேர்வை தனித்தேர்வர்களாக எழுத விண்ணப்பித்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வு எழுதாமலேயே தேர்ச்சி + "||" + All disabled students who have applied to write the Plus-2 sub-examination as individual candidates have passed without writing the examination.

பிளஸ்-2 துணைத்தேர்வை தனித்தேர்வர்களாக எழுத விண்ணப்பித்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வு எழுதாமலேயே தேர்ச்சி