மாவட்ட செய்திகள்

தேவதானப்பட்டி அருகே கிணற்றில் விழுந்து காட்டெருமை பலி + "||" + wild buffalo death for Falling into the well

தேவதானப்பட்டி அருகே கிணற்றில் விழுந்து காட்டெருமை பலி