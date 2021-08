மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி மீன்பிடி திருவிழா20 கிராம மக்கள் போட்டி போட்டு மீன் பிடித்தனர் + "||" + Fishing festival beyond the curfew 20 villagers competed and fished

ஊரடங்கை மீறி மீன்பிடி திருவிழா20 கிராம மக்கள் போட்டி போட்டு மீன் பிடித்தனர்