மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்களில் தரிசனத்துக்கு தடை; பக்தர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Ban on darshan in temples; Devotees are disappointed

கோவில்களில் தரிசனத்துக்கு தடை; பக்தர்கள் ஏமாற்றம்