மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணையில் இருந்து கால்வாய் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு-45 ஆயிரம் ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது + "||" + Opening of water for canal irrigation from Mettur Dam

மேட்டூர் அணையில் இருந்து கால்வாய் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு-45 ஆயிரம் ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது