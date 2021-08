மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்கமுக்கொம்பு சுற்றுலா மையத்தில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி ரத்து + "||" + Public access to the Trident Tourist Center has been revoked to prevent the spread of corona.

கொரோனா பரவலை தடுக்கமுக்கொம்பு சுற்றுலா மையத்தில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி ரத்து