மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் முன்பு இந்து முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம். தரிசனத்துக்கு தடைவிதித்ததை கண்டித்து நடந்தது. + "||" + Hindu leaders protest in front of the temple

கோவில் முன்பு இந்து முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம். தரிசனத்துக்கு தடைவிதித்ததை கண்டித்து நடந்தது.