மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்புச்சுவர் இல்லாத பாலத்தால் விபத்து அபாயம் + "||" + without wall in the well

தடுப்புச்சுவர் இல்லாத பாலத்தால் விபத்து அபாயம்