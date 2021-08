மாவட்ட செய்திகள்

பட்டிவீரன்பட்டி அருகே பரபரப்பு கோவில் இரும்பு கேட்டில் சுற்றி இருந்த பாம்பு + "||" + The snake that was around the iron gate of the temple

பட்டிவீரன்பட்டி அருகே பரபரப்பு கோவில் இரும்பு கேட்டில் சுற்றி இருந்த பாம்பு