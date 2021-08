மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் பஸ் நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு முககவசம் வழங்கி விழிப்புணர்வு; கலெக்டர் பங்கேற்பு + "||" + Awareness by providing masks to the public at Kanchipuram bus stand; Collector participation

