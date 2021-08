மாவட்ட செய்திகள்

ஆடிக்கிருத்திகையை முன்னிட்டு மூடப்பட்ட வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்; முககவசம் அணியாதவர்களுக்கு அபராதம் + "||" + Devotees congregate at the Vallakottai Murugan Temple, which was closed on the eve of Adikkiruttika; Penalties for not wearing a mask

ஆடிக்கிருத்திகையை முன்னிட்டு மூடப்பட்ட வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்; முககவசம் அணியாதவர்களுக்கு அபராதம்