மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் வீடு வாங்கித்தருவதாக கூறி ரூ.15 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது + "||" + A man has been arrested for allegedly swindling Rs 15 lakh to buy a house in a housing board flat

வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் வீடு வாங்கித்தருவதாக கூறி ரூ.15 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது