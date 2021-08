மாவட்ட செய்திகள்

டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்த வாலிபர் மின்சாரம் தாக்கியதால் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + The young man, who threatened to commit suicide by climbing on a transformer, was admitted to the hospital after being electrocuted

டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்த வாலிபர் மின்சாரம் தாக்கியதால் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி