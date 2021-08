மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் அருகே டி.அம்மாபேட்டையில்சென்னியம்மன் கோவிலில் தடையை மீறி குவிந்த பக்தர்கள்ஆடு கோழிகள் பலியிட்டு வழிபாடு + "||" + Devotees gather at the Chenniyamman temple in defiance of the ban

அரூர் அருகே டி.அம்மாபேட்டையில்சென்னியம்மன் கோவிலில் தடையை மீறி குவிந்த பக்தர்கள்ஆடு கோழிகள் பலியிட்டு வழிபாடு