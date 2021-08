மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில்,ஆடிப்பெருக்கையொட்டிகோட்டை குளத்தில் பெண்கள் விளக்கேற்றி வழிபாடு + "||" + In Dindigul Adipperukku Worship of lanterns by women in the fort pool

திண்டுக்கல்லில்,ஆடிப்பெருக்கையொட்டிகோட்டை குளத்தில் பெண்கள் விளக்கேற்றி வழிபாடு