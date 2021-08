மாவட்ட செய்திகள்

174 பேருக்கு ரூ.89 லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள் + "||" + Tenkasi Collector Gopala Sundararaj provided welfare assistance worth Rs. 89 lakhs to 174 people under the 'MK Stalin in your constituency' scheme

174 பேருக்கு ரூ.89 லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள்