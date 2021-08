மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க தரிசனத்துக்கு தடை: கோவில்களின் வாசலில் சூடம் ஏற்றி பக்தர்கள் வழிபாடு + "||" + Devotees worship by lighting fires at the gates of temples

