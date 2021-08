பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம்- போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் பேச்சு

மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம்- போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் பேச்சு + "||" + The public can be protected from the corona if they are vigilant- Police Superintendent Jayakumar talks

பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம்- போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் பேச்சு