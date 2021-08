மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் அருகே அடுத்தடுத்து நடந்த விபத்தில் 12 பேர் காயம் + "||" + 12 people were injured in the ensuing accident

