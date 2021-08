மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தினமும் 8,000 பேருக்கு கொரோனா‌ தடுப்பூசி போட வேண்டும்.கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + The corona vaccine should be given to 8,000 people daily

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தினமும் 8,000 பேருக்கு கொரோனா‌ தடுப்பூசி போட வேண்டும்.கலெக்டர் உத்தரவு