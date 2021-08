மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டையில்இரு தரப்பினரிடையே மோதல் மின்வாரிய ஊழியர் உள்பட 6 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு + "||" + In Ulundurpet Clashes between the two sides cut the scythe for 6 people including an electrical worker

உளுந்தூர்பேட்டையில்இரு தரப்பினரிடையே மோதல் மின்வாரிய ஊழியர் உள்பட 6 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு