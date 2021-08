மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையப்பர் கோவிலில் காந்திமதி அம்மனுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி + "||" + A baby shower was held for Goddess Gandhimati yesterday at the Nellaiyappar temple on the occasion of the Adipura festival

நெல்லையப்பர் கோவிலில் காந்திமதி அம்மனுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி