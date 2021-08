மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி; நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரிக்கு 2-வது இடம்

Nellai Government Medical College was ranked 2nd in the state for having the highest number of vaccinations for the general public.

