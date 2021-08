மாவட்ட செய்திகள்

திருமண தரகரை காரில் கடத்தி நகை பறித்த 3 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 3 people for kidnapping a wedding broker in a car and stealing jewelery in Panakudi.

திருமண தரகரை காரில் கடத்தி நகை பறித்த 3 பேர் கைது