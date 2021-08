மாவட்ட செய்திகள்

பணகுடி அருகே ரூ.6 கோடியில் தார் சாலைகள் அமைக்கும் பணி தொடக்கம் + "||" + Speaker Appavu inaugurated the construction of new dhar roads near Panakudi at a cost of Rs.6 crore.

