மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் இரவு 9 மணிக்கு மேல் கடைகளை திறக்க கூடாது அதிகாரிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + In Mamallapuram Over 9 p.m. Do not open stores Officials insist

மாமல்லபுரத்தில் இரவு 9 மணிக்கு மேல் கடைகளை திறக்க கூடாது அதிகாரிகள் வலியுறுத்தல்