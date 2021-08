மாவட்ட செய்திகள்

வாரத்தின் கடைசி 3 நாட்கள் அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களிலும் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு தடை

Devotees are barred from darshan at all places of worship for the last 3 days of the week

