மாவட்ட செய்திகள்

ரேசன் கடைகளில் 4 ஆயிரம் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும். உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி பேட்டி + "||" + 4 thousand vacancies will be filled in ration shops

ரேசன் கடைகளில் 4 ஆயிரம் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும். உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி பேட்டி