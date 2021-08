மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பஸ்சில் லாட்டரி சீட்டுகளுடன் வந்த 2 பேர் கைது + "||" + Two persons were arrested for coming with lottery tickets on a government bus

அரசு பஸ்சில் லாட்டரி சீட்டுகளுடன் வந்த 2 பேர் கைது