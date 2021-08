மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மத்திய சிறையில்வெடிகுண்டு கண்டுபிடிக்கும் பிரிவில் பணியாற்றிய மோப்பநாய் சாவு; போலீஸ் மரியாதையுடன் அடக்கம் + "||" + Mopanai, who was working in the bomb detection unit at Trichy Central Jail, died suddenly.

திருச்சி மத்திய சிறையில்வெடிகுண்டு கண்டுபிடிக்கும் பிரிவில் பணியாற்றிய மோப்பநாய் சாவு; போலீஸ் மரியாதையுடன் அடக்கம்