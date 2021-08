மாவட்ட செய்திகள்

விடுதியில் திடீர் தீ விபத்து; மூச்சுத்திணறி அரசு அதிகாரி பலி கைக்குழந்தை, பெண்கள் உள்பட 6 பேர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + Sudden fire in the hotel Suffocation Government official killed Infant, including women 6 people were admitted to the hospital

விடுதியில் திடீர் தீ விபத்து; மூச்சுத்திணறி அரசு அதிகாரி பலி கைக்குழந்தை, பெண்கள் உள்பட 6 பேர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி