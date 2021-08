மாவட்ட செய்திகள்

பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைகோளை சுமந்தப்படி ‘ஜி.எஸ்.எல்.வி. எப்-10’ ராக்கெட் 12-ந்தேதி விண்ணில் பாய்கிறது + "||" + According to the Earth observation satellite ‘GSLV. The F-10 'rocket takes to the skies on the 12th

பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைகோளை சுமந்தப்படி ‘ஜி.எஸ்.எல்.வி. எப்-10’ ராக்கெட் 12-ந்தேதி விண்ணில் பாய்கிறது