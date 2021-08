மாவட்ட செய்திகள்

பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் போன்ற திருத்தப்பணிக்காக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நவம்பர் 1-ந்தேதி வெளியிடப்படும் + "||" + The draft voter list for amendments such as name additions and deletions will be released on November 1.

