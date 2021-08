மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர்? கணக்கெடுக்கும் பணி 10-ந்தேதி தொடங்குகிறது + "||" + How many students lost their parents due to corona in Chennai? The census begins on the 10th

சென்னையில் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர்? கணக்கெடுக்கும் பணி 10-ந்தேதி தொடங்குகிறது