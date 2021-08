மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபையில் காகிதமில்லா இ-பட்ஜெட் தாக்கல் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மேஜையில் கம்ப்யூட்டர் பொருத்தப்படுகிறது + "||" + Paperless e-budget filing in the Assembly is fitted with a computer on the table of MLAs

