மாவட்ட செய்திகள்

9 கூட்டுறவு தொழிற்சாலைகளுக்கு ரூ.6 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + An allocation of Rs 6 crore for 9 co operative factories

9 கூட்டுறவு தொழிற்சாலைகளுக்கு ரூ.6 கோடி ஒதுக்கீடு