மாவட்ட செய்திகள்

சின்னணை பெரியணை கால்வாய்களை தூர்வாராததால் தடுப்பணைகள் நிரம்பியும் தண்ணீர் திறக்க முடியாத அவலம் + "||" + It is a pity that the dams are full and the water cannot be opened as the canals are not disturbed

சின்னணை பெரியணை கால்வாய்களை தூர்வாராததால் தடுப்பணைகள் நிரம்பியும் தண்ணீர் திறக்க முடியாத அவலம்