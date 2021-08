மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அலுவலர்கள் சமூக பொறுப்புடன் நேரம் காலம் பார்க்காமல் உழைக்க அமைச்சர் வேண்டுகோள் + "||" + The Minister requested the government officials to work with social responsibility without looking at the time period

