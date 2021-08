சூதாடியவர்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி ரூ.4 லட்சம் கொள்ளை

மாவட்ட செய்திகள்

சூதாடியவர்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி ரூ.4 லட்சம் கொள்ளை + "||" + Robbery of Rs 4 lakh by brandishing a knife at gamblers

சூதாடியவர்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி ரூ.4 லட்சம் கொள்ளை