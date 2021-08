மாவட்ட செய்திகள்

சிங்களாந்தபுரத்தில் முறையாக குடிநீர் வழங்கக்கோரி துறையூர் ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + In the Singalandapuram panchayat, the public besieged the Thuraiyur Union office demanding regular supply of drinking water.

சிங்களாந்தபுரத்தில் முறையாக குடிநீர் வழங்கக்கோரி துறையூர் ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்