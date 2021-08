மாவட்ட செய்திகள்

பெண்களுக்கு எதிராக குற்றம் புரிபவர்கள் தேர்தலில் நிற்க தடை விதிக்க வேண்டும்; பா.ஜ.க. மகளிர் அணி தீர்மானம் + "||" + Those who commit crimes against women should be barred from standing in elections; BJP Women's team resolution

